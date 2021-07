Sven van Beek blij met Heerenveen: ‘Na belangstelling AS Monaco was ik liever op een andere manier vertrokken’

Het zal best even wennen zijn, zegt Sven van Beek, de overstap naar SC Heerenveen. Want ja, wonen in de relatieve rust van Friesland is tenslotte toch wat anders dan in de hectiek van de randstad. En voetballen voor It Fean net wat anders dan voetballen voor Feyenoord. Maar de centrumverdediger is niet het type dat zich te groot voelt voor zo’n verhuizing. Integendeel. ,,Ik kijk er enorm naar uit om voor deze mooie club te voetballen”, zegt de geboren Goudenaar, die voor de zomer al een half seizoen op huurbasis voor Willem II speelde. ,,Ik ben blij dat ik mezelf weer kan laten zien.”



In die laatste zin schuilt onherroepelijk het verhaal dat de carrière Van Beek zo pijnlijk typeert. Of het nu een opspelende heup was, een teen of een enkel: bovengemiddeld vaak kreeg de verdediger te maken met fysieke tegenslag. Het raakte hem diep; hij geeft het eerlijk toe tijdens zijn eerste officiële werkdag bij SC Heerenveen. ,,Of ik mezelf een pechvogel vind?”, countert Van Beek. ,,Nee, dat soort termen zal ik niet snel gebruiken. Ik heb het zwaar gehad, dat wel. Steeds weer in de gym, je steeds weer terug moeten knokken. Dat doet pijn. Op een bepaald moment dacht ik echt: ‘Waar doe ik het allemaal voor?’ Er zijn echt momenten geweest dat ik zoiets had van: ‘ik stop ermee’. Gelukkig had ik altijd mensen om me heen die me daarvan afhielden. ‘Hou vol, Sven, je komt terug.’ En dat is gebeurd, gelukkig.”