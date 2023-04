Sven Mislintat staat na rampseizoen voor hels karwei bij Ajax: met wie kan hij nou écht verder?

Man die beker gooide bij gestaakt duel FC Groningen - NEC zondag vrijgela­ten

De 18-jarige man die zaterdag werd aangehouden omdat hij tijdens de wedstrijd FC Groningen - NEC bier gooide naar een grensrechter is zondagmiddag vrijgelaten, meldt een woordvoerder van de politie. Door zijn actie werd het duel na 18 minuten definitief gestaakt. Of er aangifte tegen de inwoner van het Groningse Bedum is gedaan, is nog niet bekend.