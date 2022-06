Sven Botman maakt zich op voor toptransfer en voelt zich klaar voor Oranje: ‘Ik ben geduldig’

Van de titel naar de tiende plek in de Ligue 1. Hoe kan dat?

,,Het is niet het seizoen geworden dat we voor ogen hadden. Dat heeft veel redenen. In de competitie was het niet goed genoeg. Er zijn veel dingen gebeurd. Binnen de club ook. Spelers gingen de deur uit. Je weet het nooit van tevoren als je met een selectie begint, maar uiteindelijk is die wel te klein gebleken. Dat ga je op een gegeven moment merken.”