Supportersvereniging FC Groningen wil af van Fledderus: ‘Niemand komt terug zolang hij hier werkt’

De supportersvereniging van FC Groningen heeft het vertrouwen in technisch directeur Mark-Jan Fledderus opgezegd. Dat blijkt uit een brief die eerder deze maand is gestuurd naar de raad van commissarissen van de club.

De brief is vandaag, na de nederlaag op bezoek bij FC Volendam (3-2), door de supportersvereniging op de eigen website gezet. Zij denkt niet dat Fledderus het tij kan keren en Groningen kan helpen in de eredivisie te blijven.

Door het bestuur van de supportersvereniging wordt onder andere gewezen naar de stand op de ranglijst en de samenstelling van de selectie, waar Fledderus verantwoordelijk voor is. Maar ook de onrust onder medewerkers die onder de technisch directeur vallen, de onrust in de spelersgroep, het boycotten van RTV Noord en uitlatingen in de media vallen bij de fans verkeerd.

‘Een hele opsomming’, zo werd begin januari geschreven aan de raad van commissarissen, ‘waardoor wij niet het vertrouwen hebben dat Fledderus nu wel de man moet zijn om miljoenen te investeren in spelers, waarvan we moeten hopen dat deze ons dan in de eredivisie houden.’

In de ogen van de supportersvereniging zorgt Fledderus bovendien voor de nodige reputatieschade. ‘Wij spreken heel veel oud-spelers en andere ex-medewerkers van FC Groningen. Bijna iedereen is vervelend weggegaan en ze willen niet terug komen zolang Fledderus voor de club werkt. In de voetbalwereld gaat zoiets ook snel rond. Ook met andere clubs is de verstandhouding niet meer zo lekker.’

Aan commissarissen wordt gevraagd de positie van Fledderus na de transferdeadline te evalueren. Over het functioneren van algemeen directeur Wouter Gudde zijn de fans wel tevreden.