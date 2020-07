Supporters van PSV mogen kiezen: 6500 fans voorlopig maximum in het Philips Stadion

Puzzel

Teleurstellen

Commercieel directeur Frans Janssen van PSV benadrukt op de eerste plaats trots te zijn op de hoeveelheid mensen die de laatste maanden een seizoenkaart kocht. ,,Dat we tot 26.000 zijn gekomen, is een enorme steun in de rug voor ons. Tegelijkertijd beseffen we dat we een aantal van die mensen moeten teleurstellen, binnen de huidige stand van zaken. Ik draai het liever om. We zijn gebonden aan de regels, nemen geen enkel risico en daarbinnen proberen we toch een aantal supporters iets te bieden. Dat is altijd nog beter dan niks.” PSV informeert de supporters per mail over alle procedures. ,,De eerste vier thuiswedstrijden in de eredivisie zetten we voor onze 26.000 kaarthouders open in de webshop van PSV, met steeds 6.500 beschikbare plaatsen. Alle seizoenkaarthouders kunnen zelf een keuze maken voor een ticket voor een van die vier duels en met wie ze graag in hun vak willen gaan. Ze hebben maximale keuzevrijheid, maar vol is vol en als dat punt is bereikt moet dus een andere wedstrijd worden gekozen", geeft Janssen aan.