Supporters misdragen zich weer: ‘Het lijkt wel alsof we een beetje doorgeslagen zijn in Nederland’

Ook in Arnhem volgde de scheidsrechter de richtlijnen die de KNVB vanwege de toename van ongeregeldheden in de stadions heeft aangescherpt. Jochem Kamphuis hield het bij Vitesse - FC Utrecht vlak na rust tijdelijk voor gezien toen vanuit het uitvak met vuurwerk werd gegooid. De brandende pijlen belandden onder meer op het veld van de Gelredome. Beide ploegen bleven op het veld en na een oponthoud van ongeveer 5 minuten kon de arbitrage het duel hervatten.

FC Utrecht sprak zich kort na de wedstrijd hard uit voor de camera van ESPN. ,,Dit is een grote nederlaag voor FC Utrecht, ik vind het echt heel treurig wat er hier gebeurd is. Het lijkt wel alsof we een beetje losgeslagen zijn in Nederland de laatste tijd. We hebben hele goede supporters, voor een groot gedeelte tenminste. Maar ook wij hebben er helaas een paar mafkezen tussen zitten, die zo’n avond verzieken voor het grootste deel hier. Ik zie ook kleine kinderen op de tribune die helemaal van slag raken door al dat vuurwerk. Het is heel treurig allemaal.”