Super Januari: demarreren of in het wiel van je rivaal gaan zitten?

Fans woedend over besluit schrappen liveduels in KKD: ‘Zonder supporters geen betaald voetbal’

6 januari Het nieuws dat betaalzender ESPN, voorheen FOX Sports, vanaf 15 januari nog maar vier eerste divisie-duels per speelronde integraal uitzendt, is keihard aangekomen bij supporters in de Keuken Kampioen Divisie. ,,Ik zou als club zeggen: als supporters niet kunnen kijken, gaan we helemaal niet meer voetballen.”