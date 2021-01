Super Januari: ‘Bij Ajax ligt een crisis eerder op de loer dan bij PSV’

AZ rekent op Letschert in laatste wedstrijd van 2020: ‘Ziet er goed uit’

24 december Trainer Pascal Jansen van AZ verwacht zondag in de laatste competitiewedstrijd van het jaar tegen FC Utrecht weer te kunnen beschikken over Timo Letschert. De verdediger viel woensdag geblesseerd uit tegen Vitesse (3-1). ,,Vooralsnog ziet het er goed uit, ik verwacht dat hij zondag weer inzetbaar is”, zei Jansen een dag later tegen NH Nieuws.