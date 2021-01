Super Januari bepaalt ook hoe ‘EK-proof’ toptalenten zijn

1. Toen Ronald Koeman bondscoach was, zei hij het klip en klaar: eredivisieduels die Ajax of PSV met 6-0 winnen, daar kon hij niks mee. ,,Wij moeten spelers beoordelen voor het allerhoogste niveau. Dus binnen Nederland kijk ik naar de topwedstrijden. Er staan in dié duels, dát is voor ons interessant. Dat bevestigt of iemand klaar is voor Oranje. Of dat je zegt: ‘hij toch nog maar even niet’.’’



Om die reden ging er eerst nog een tijdlang een streep door de namen van Calvin Stengs en Myron Boadu. Koeman: ,,Er was een periode dat AZ het in topduels steeds liet liggen. Maar vorig seizoen wonnen ze die duels wél. Dat geeft de ontwikkeling weer en dan maak je de keuze om Stengs en Boadu te selecteren.’’



Op de plek van Koeman zit inmiddels Frank de Boer. Het wordt interessant hoe hij te werk gaat met de topper- en klassiekermaand januari voor de deur.