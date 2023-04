Stuntploeg Spakenburg kan bekersprookje ondanks historische goal geen vervolg geven, PSV naar finale

Een geweldige knal van Dwayne Green liet tweededivisionist Spakenburg even geloven in de grootste bekerstunt in de historie van het Nederlandse profvoetbal. Dat het net niet lukte tegen PSV (1-2), was al een megacompliment in een onvergetelijk bekersprookje.

Goedbeschouwd was de avond al geslaagd voordat ’ie begon. Het bekersprookje van Spakenburg leidde de voorbije maanden langs DOVO, TEC, Katwijk en twee verbouwereerde eredivisionisten, FC Groningen en FC Utrecht die allebei in eigen huis klop kregen. Weken, nee, maanden is het dorp, de club en iedereen daaromheen in de ban van dat onverklaarbare blauwe sprookje.



Maar PSV verslaan in de halve finale van de beker als de nummer tien van de Tweede Divisie, dat was zo goed als onmogelijk. Dat besef had ook trainer Chris de Graaf, in een vooruitblik vorige week tijdens een wandeling door het dorp van brood en vis, Bunschoten-Spakenburg.

Historische goal

Maar het is ook het mooie van voetbal en dat weet De Graaf ook, dat uiteindelijk echt álles kan. Dat bleek wel toen Dwayne Green na een krap uur op fenomenale wijze de aansluitingstreffer achter Joël Drommel schoot en De Westmaat in een bad van uitzinnigheid dompelde. Een historische goal, want nog nooit scoorde een amateurploeg in de halve finales van de TOTO KNVB Beker. En het leefde al zo, met die uitzinnige blauwe oase met ruim 6000 man langs de lijn en voor duizenden euro’s in de lucht geschoten vuurwerk.



Een tractor op het veld, talloze vlaggen, gedrang op de tribunes die eigenlijk veel te klein waren voor de gelegenheid. De Graaf, wier beeltenis heroïsch pronkte op een spandoek op de fanatieke tribune, hoopte er een ‘Zuid-Amerikaans’ potje van te maken en dan maar gewoon te zien of het niveau met de nummer drie van de eredivisie klein genoeg was om in elk geval enigszins reële hoop op een stunt te behouden.

Het onverwachtse druk zetten waarmee Spakenburg FC Utrecht in eigen huis verraste: dat zat er amper in en was ook nooit de bedoeling. De boel dichthouden, PSV tegen een muur aan laten lopen op een klein, stroef kunstgrasveld, in de duels kletsen en hopen op dat ene moment, dat was het wel zo’n beetje in de eerste helft. En wat bleek: PSV is ook geen ploeg die overloopt van creativiteit.



Maar die eerste helft duurde voor het mooie net even te lang. Erick Gutiérrez frommelde twee minuten voor rust de 0-1 binnen, daarmee alle Spakenburgse plannen door de war schoppend. Toen Patrick van Aanholt direct na rust ook 0-2 maakte, wist iedereen wel dat het bekersprookje ten einde zou gaan komen. Tót die poeier van Green en al het optimisme dat die met zich meebracht. Doordrukken lukte dan niet, maar de spelers van Spakenburg zullen voor altijd herinnerd worden aan hoe moeilijk ze het PSV maakten en hoe ze die ploeg uit de top van de eredivisie aan het bibberen kregen.

Geweldig avontuur

En ach, die uitschakeling, die was wel ingecalculeerd tegen een club die in de Nederlandse voetbalpiramide 45 plekken hoger staat. Die doet ook helemaal niets af aan het avontuur dat de ploeg beleefde. De Graaf was het meest trots op de verbinding die al die legendarische bekeravonden, deze incluis, hadden opgeleverd in het dorp. Én de manier waarop met name Utrecht te kakken werd gezet. Quasi-romantisch sprak hij vorige week: ,,Cruijff zei ooit dat ze in 1974 geen wereldkampioen werden, maar dat iedereen de manier van spelen had onthouden. Zo ben ik trots op de manier waarop wij dít bereikt hebben.”

Aan het einde van het seizoen gaat de selectie van Spakenburg naar Ibiza, iets wat toegezegd werd na de zege op Utrecht. Daar zal het niet gaan over teleurstelling, maar over de ervaring die ook déze wedstrijd weer was, na de legendarische bekeravonden tegen Groningen en Utrecht. Daar zullen ze, onder het genot van een drankje, beseffen dat ze voetbalhistorie schreven en dat bekervoetbal op z’n mooist is met dit soort sprookjes.

Volledig scherm De spelers van Spakenburg bedanken het publiek. © Pro Shots / Stefan Koops

