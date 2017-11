Stuntje zou welkom zijn voor nummer zestien NAC

Sjoerd Mossou: Avondje NAC op het moment dat Ajax op randje van crisis zit

17 november Panenka is een nieuwe wekelijkse videorubriek van het AD. Vandaag blikken Hidde van Warmerdam en Sjoerd Mossou vooruit op speelronde 12 van de eredivisie. Het gaat onder meer over het avondje NAC morgenavond. Ajax, dat volgens Mossou op het randje van crisis balanceert, gaat op bezoek in Breda.