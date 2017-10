Strootman meldt zich dag later bij Oranje na botsing

Na overleg tussen de medische staf van AS Roma en Oranje is besloten om Strootman vandaag nog niet te laten vliegen. De middenvelder kwam gisteren in de 30ste minuut in botsing. Strootman had last van het hoofd en moest worden vervangen. De ernst van de kwetsuur is nog niet duidelijk, maar het lijkt er op dat de middenvelder 'gewoon' fit is voor de cruciale WK-kwalificatieduels van Oranje.