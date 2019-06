Strootman: Marseille wil als dure kracht van mij af

Door Maarten Wijffels



,,Dus heeft de president in een gesprek open en eerlijk gezegd: jij ben een dure kracht en zonder Champions League is dat voor ons lastig‘’, zegt Strootman in Lagos, waar Oranje zich voorbereidt op de eindfase van de Nations League. ,,Ze willen dus het liefst van me af, is de boodschap. Maar ik heb vorig jaar zomer een vijfjarig contract getekend en Marseille heeft destijds een hoge transfersom betaald aan AS Roma, dus het zal niet zo zijn dat clubs mij voor een appel en een ei kunnen overnemen. Het is afwachten wat de markt doet en hoe het dan verder gaat.’’