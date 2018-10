Strootman gematigd tevreden over zijn spel

Memphis is gelukkig: 'Ik voel het vertrouwen'

Memphis Depay begint eindelijk zijn belofte in te lossen bij het Nederlands elftal. Tijdens het WK van 2014 diende de toenmalige PSV'er zich aan als aanstormend talent, maar de aanvaller slaagde er daarna maar niet in om uit te groeien tot een bepalende speler in de nationale ploeg. Onder bondscoach Ronald Koeman vertolkt Memphis als zwervende spits nu wel de hoofdrol in Oranje.