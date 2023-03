Stroef AZ blijft dankzij krappe zege op FC Groningen in titelstrijd

AZ blijft koploper Feyenoord op de hielen zitten. Tegen laagvlieger FC Groningen boekte het zaterdagavond de derde competitie zege op een rij (1-0). Jesper Karlsson maakte de enige goal van de avond al in de vierde minuut. Daardoor staat AZ tenminste voor even weer op de tweede plaats in de eredivisie.

AZ blijft maar nipte zeges behalen in de eredivisie. Nadat eerder Cambuur en Vitesse met een miniem verschil werden verslagen was de overwinning van zaterdagavond op FC Groningen er ook niet een van pracht en praal. Slechts een treffer van Karlsson was genoeg voor de winst. Daardoor bleef het voor AZ weer spannend tot het laatste fluitsignaal.

De cijfers van de eredivisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de eredivisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Tegen FC Groningen bleek eens te meer dat Jesper Karlsson dicht tegen zijn topvorm van vorig seizoen aan zit. De Zweed krulde zaterdagavond al na vier minuten de bal op fraaie wijze achter Groningen-keeper Michael Verrips. Eerder in de week was Karlsson in Rome in het Conference League-duel tegen Lazio al goed voor twee assists terwijl hij vorige week de enige doelpuntenmaker was in de gewonnen wedstrijd tegen Vitesse.

Mede door blessures is het seizoen voor Karlsson nog lang niet zo succesvol als de vorige jaargang, toen hij met vijftien goals uiterst productief. Hij was toen ook de belangrijkste AZ-speler in de play-offs voor Europees voetbal.

Lazio speelt in Serie A gelijk bij Bologna Lazio heeft in de competitie genoegen moeten nemen met een gelijkspel bij Bologna. Beide elftallen wisten niet te scoren: 0-0. Lazio verraste vorig weekeinde koploper Napoli (0-1), maar verloor vervolgens dinsdag in de achtste finales van de Conference League in eigen stadion van AZ: 1-2. De return in Alkmaar is donderdag.

Maar dit seizoen miste de Zweed de eerste zeven wedstrijden van het seizoen vanwege een blessure, waarna zijn doelpuntenproductie stokte in de wedstrijden daarna, waarin hij wel in actie kon komen.

Na de openingstreffer van Karlsson zakte AZ echter weg in de strijd met de degradatiekandidaat, die vorige week nog nipt verloor in de Kuip tegen Feyenoord. Toen ging het na afloop vooral over de dubieuze rode kaart die linksback Isak Määtä kreeg voor onsportief spel. Jetro Willems nam zaterdagavond de positie over van de Fin en liet zich gelden met drang naar voren.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Net als vorige week in de Kuip tegen de koploper van de eredivisie speelde FC Groningen tegen de nummer twee zeker niet verkeerd en had het soms recht op meer. Met een bedrijvige Elvis Manu, die voor rust de paal raakte, voorin en het defensie blok Radinio Balker en Thijmen Blokzijl die AZ-spits Vangelis Pavlidis neutraliseerde. In de tweede helft kwam er aanvallend echter weinig meer terecht van de Groningse dadendrang.

Volledig scherm Elvis Manu was met een schot op de paal tegen AZ het dichtst bij een Groningse goal. © Pro Shots / Vincent de Vries

De nummer zeventien van de eredivisie bleef twintig minuten voor tijd nog in leven toen Sven Mijnans een opgelegde kans miste. Die had AZ een rustige slotfase kunnen bezorgen maar het bleef voor de ploeg van trainer Pascal Jansen spannend tot het einde. Komende donderdag mag AZ eerst proberen om zich te kwalificeren voor de kwartfinales van de Conference League. Dan is Lazio de tegenstander in Alkmaar. Na de uitzege in Rome moet AZ dat duel over de streep zien te trekken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.