Strijdbaar FC Utrecht put hoop uit contact met UEFA ondanks tegenstrijdigheden

,,Het gesprek met de hoge UEFA-functionaris stond al langere tijd gepland’’, aldus de advocaten De Weger en Bedaux. ,,De brief van de UEFA van vanmiddag heeft ons wel verrast, en dan met name het moment waarop, omdat dit nu pas vandaag opeens wordt gemeld. Maar los van die brief hebben wij in de voorbije dagen veel contact met de UEFA gehad.’’

Flexibiliteit

Het resulteerde in een gesprek waar FC Utrecht hoop uit put. ,,Het was een dusdanig positief gesprek dat we de mogelijkheid krijgen om onze zienswijze met onze argumenten in te dienen bij de UEFA. Inhoudelijk kunnen we in dit stadium niet veel details delen, maar de mate van flexibiliteit ten aanzien van de bekerfinale is aanwezig. Het zit allerminst in beton gegoten hebben we gemerkt, dus hier kunnen we zeker verder mee.’’