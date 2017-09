Streppel verwacht een getergd Ajax aan te treffen

Heerenveen is dit seizoen nog ongeslagen en oogt stabiel. ,,Maar het moet nog blijken of dat in alle gevallen echt zo is. We hebben een paar keer achter gestaan dit seizoen en toen zijn we niet in paniek geraakt. Tegen Ajax kunnen we kijken of we zo stabiel zijn als we denken."



Mocht Heerenveen in het eigen Abe Lenstra Stadion ook winnen van Ajax dan is het na PSV de tweede topclub die het dit seizoen verslaat. ,,Dat zou wat zijn. Maar laten we niet denken dat we het even doen.”



Heerenveen speelt op volle oorlogssterkte tegen Ajax. Alleen keeper Warner Hahn is afwezig vanwege een blessure.