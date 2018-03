Streppel vertrekt na dit seizoen bij Heerenveen

Streppel volgende in 2016 Foppe de Haan op bij de Friezen, daarvoor zat hij vijf jaar bij Willem II. Bij de Tilburgers degradeerde hij, maar behaalde vervolgens gelijk promotie. In het seizoen 2013/2014 werd hij kampioen van de eerste divisie met Willem II.



Na de nederlaag tegen Ajax (4-1), afgelopen zondag, staat Heerenveen in het rechterrijtje van de eredivisie. De ploeg heeft nog wel uitzicht op de play-offs: ADO Den Haag, dat achtste staat, heeft slechts een punt meer.



Streppel begon in de zomer van 2016 aan zijn klus in het Abe Lenstra-stadion. De eerste seizoenshelft van het seizoen 2016/2017 verliep boven verwachting. Met uitstekend voetbal haalde Streppel een vracht punten met zijn elftal, dat zelfs even mocht ruiken aan de tweede plaats.



Na de winterstop kwam de klad er echter in. Heerenveen behaalde nog wel de doelstelling (de play-offs), maar werd daarin roemloos uitgeschakeld door FC Utrecht.



Met een gerenoveerde verdediging leek het erop dat Streppel dit seizoen de boel weer op de rit had. Heerenveen pakte uit de eerste zes wedstrijden maar liefst veertien punten. Maar in de daaropvolgende maanden werd er beduidend meer verloren dan gewonnen, met als gevolg dat het publiek in het Abe Lenstra-stadion het massaal liet afweten. Het stadion zat tijdens het laatste thuisduel, waarin Willem II met 2-0 werd verslagen, leger dan ooit.



Het is nog niet bekend wie Streppel gaat opvolgen bij Heerenveen.