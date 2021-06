Strafverlaging Onana: Ajax wrijft in handen en Arsenal op vinkentouw

Onana vocht vorige week in een digitale zitting de dopingschorsing van een jaar aan die hij eerder dit jaar opgelegd kreeg nadat hij in oktober positief was getest op het gebruik van furosemide. Met een klein succes, want waar de UEFA pleitte voor handhaving van de straf, besloot de arbitrage van het CAS de schorsing van de keeper (hij beweerde ’s nachts per abuis naar de pillen van zijn zwangere vrouw te hebben gegrepen) met drie maanden te verlagen.