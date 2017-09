Straf van Lozano biedt De Jong een nieuwe kans

Door Maarten Wijffels



Hirving Lozano ontbreekt tegen Feyenoord definitief door een schorsing van twee duels. Die straf kwam gisteren vanuit Zeist door en PSV accepteerde deze. Het opent de weg voor een rentree van Luuk de Jong. Met diens terugkeer zou Jürgen Locadia naar de linkerflank opschuiven, waar hij al vaker speelde. ,,Ik ga nog niks prijsgeven'', zei trainer Phillip Cocu, die De Jong vorige week al liet invallen bij de verliespartij in Heerenveen. PSV staat op scherp. ,,Beide teams is er veel aan gelegen om te winnen na een nederlaag'', weet Cocu. ,,Onze onderlinge duels kennen geen grote uitslagen de afgelopen jaren, maar het zijn wel steeds redelijk open wedstrijden waarin van alles gebeurt. Ik verwacht ook nu een beladen strijd.''



Cocu ervaart dat PSV aan kwaliteit heeft ingeboet, maar hij ziet voldoende mogelijkheden. ,,Er zijn jongens weg die veel hebben bereikt. Nu moeten anderen opstaan. We hebben een goed team en hebben een test tegen de kampioen.''



Het vertimmerde PSV zal snel een team moeten worden dat niet meteen in de war raakt bij tegenslag. In Heerenveen gebeurde dat wel na een vroege achterstand. Cocu sprak daar deze week over. ,,In dit team zijn spelers nog met zichzelf bezig. Wat je ook ziet is dat sommigen het liefst aan de bal willen zijn. Maar de meeste tijd heb je de bal níet. Ook dan moet je de juiste dingen doen.''