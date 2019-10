Stof tot nadenken bij Ajax: vier Amsterdamse pijnpunten

Daley Blind noemde het uitduel met RKC (1-2) één van de slechtste wedstrijden van Ajax in twee jaar.De wanprestatie in Waalwijk leidde niet tot averij, maar gaf wel stof tot nadenken. Vier pijnpunten.

Door Freek Jansen

1. Mentaliteit

De frustratie zat na afloop nog diep bij Erik ten Hag (foto). Vooral in de eerste helft had de trainer zich kapot geërgerd aan zijn ploeg. ,,Er ging heel veel verkeerd, en dat had vooral te maken met mentaliteit. Daarmee bedoel ik: in de eerste helft was er geen organisatie, werden afspraken niet nagekomen, was er geen communicatie op het veld. We wilden het op 80 procent doen en dat kan niet.”

Opnieuw maakte Ajax het zichzelf in de eerste wedstrijd na een interlandperiode lastig. Vorige maand ging het in de eerste helft mis tegen SC Heerenveen, maar stelde de ploeg na rust orde op zaken (4-1). Afgelopen zaterdag wankelde Ajax tegen de hekkensluiter. Mentaliteit is een containerbegrip in het voetbal, maar de Amsterdammers brachten het in Waalwijk concreet in de praktijk. Als gemakzucht bij Ajax de overhand krijgt, is de ploeg tegen elke club kwetsbaar.

2. Fysiek

Het wedstrijdbeeld was in de voorbije maanden in de eredivisie vaak hetzelfde. Een tegenstander van Ajax kon het een uur redelijk bijbenen, maar moest in de slotfase toch door vermoeidheid te veel ruimtes toestaan, waardoor de Amsterdammers de wedstrijd eenvoudig uitspeelden. Met vaak grote uitslagen als resultaat.

Eergisteren was het echter RKC dat in de slotfase nog vol energie Ajax terugdrong. Het was het gevolg van de slechte eerste helft van de Amsterdammers. De hekkensluiter had zich ingesteld op een compacte verdedigende speelstijl, met sporadisch een counter om Ajax pijn te doen. De praktijk wees uit dat RKC fysiek eenvoudig stand hield, omdat de ploeg van Ten Hag in een veel te laag baltempo speelde. Het voorspelbare aanvalsspel bracht RKC niet in de problemen, de verdedigers hoefden geen moment naar adem te happen, waardoor de Brabantse ploeg in de slotfase nog lucht over had om ten aanval te trekken.

Volledig scherm © BSR Agency

3. Tactiek

,,We willen druk zetten en de tegenstander afjagen. Maar dat kan alleen als iedereen meedoet. Als er eentje verzaakt, ligt het open en komen we in de problemen.’' Ook aanvoerder Dusan Tadic liep zaterdagavond met een dubbel gevoel rond. Opgelucht dat zijn ploeg geen averij had opgelopen, maar ook vol teleurstelling over het vertoonde spel. De manier waarop zijn ploeg het tactisch had gedaan, wekte bij de Servische aanvaller verbazing. De afspraken waren duidelijk geweest, maar in het veld ging elke speler zijn eigen gang. Ten Hag noemde het in de eerste helft elf bv’tjes. Tadic was het daar mee eens.

Met een paar simpele passes speelde RKC zich geregeld onder de (halve) druk van Ajax uit. In het eerste kwartier na rust lukte het Ajax wel om het gewenste spel te spelen en prompt kwam de thuisploeg niet meer van eigen helft af. ,,Dan kan het wel, maar vervolgens zijn we het toch weer kwijt. Dit was een heel harde les voor ons. Vooral hoe het niet moet.’'

4. Techniek

De vier kernaspecten van een elftal (mentaliteit, fysiek, tactiek en techniek) hangen nauw met elkaar samen. Het slechte spel in Waalwijk werd voornamelijk geweten aan de mentaliteit. Onlangs gaf Ten Hag aan dat zijn ploeg fysiek ook nog in de opbouwfase zit. Terwijl het tactische aspect ook nog veel ruimte voor verbetering biedt.

Niet alleen RKC, maar zoveel tegenstanders zijn in staat om tegen Ajax het middenveld over te steken en grote kansen te creëren. Als deze elementen te veel aan de oppervlakte komen, staat ook het surplus aan technische kwaliteiten van de ploeg onder druk. Met dank aan een bevlieging van Quincy Promes voorkwam Ajax in Waalwijk alsnog een blamage.

De ploeg herbergt veel individuen die wedstrijden kunnen beslissen. Maar dat biedt geen garantie op succes als het team verzaakt. Daarom levert de 1-2 zege op de hekkensluiter naast drie punten vooral ook bruikbare stof voor de toekomst op. Ajax staat aan kop, is nog altijd ongeslagen, maar er is volop ruimte voor noodzakelijke verbetering.