Stiefvader Boukhari trots op Noa Lang: ‘Hij was fan van Schweinsteiger’

Door Nik Kok



Hij zag de doorbraak van Noa Lang gewoon voor de tv en naarmate de wedstrijd vorderde kreeg Nourdin Boukhari een steeds grotere glimlach op het gelaat. De voormalige buitenspeler van onder andere Ajax volgt de carrière van Lang op de voet sinds hij de stiefvader is van hem. ,,Inmiddels ben ik gescheiden van zijn moeder maar we hebben nog steeds veel contact. Ik hoorde al eerder dat hij in de basis zou staan en voor de wedstrijd heb ik hem nog een paar aanwijzingen geappt. Die heeft hij allemaal opgevolgd, haha. Ik wist dat zijn kans zou komen.”



Boukhari moest Lang de laatste tijd vooral inprenten dat hij geduld moest hebben wat betreft zijn kansen in het eerste. ,,Geduld ja, dat heeft geen enkele jonge speler natuurlijk. Dat had ik ook niet. Dus ik zei hem dat zijn kans een keer zou komen. Nu, met die blessures bij Ajax is hij er klaar voor. Dat is goed van hem.”