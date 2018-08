Stichtingsbestuur Willem II lijkt lijmpoging te willen doen

Een meerderheid van de Clubraad van Willem II heeft vannacht het vertrouwen uitgesproken in het stichtingsbestuur van Willem II, dat overhoop ligt met de Raad van Commissarissen. Of dat moet leiden tot het vertrek van de RvC is nog maar de vraag.

Het communiqué over de beraadslagingen, dat vroeg in de ochtend werd gepubliceerd, eindigt met een oproep van het stichtingsbestuur om te komen tot verbinding, eenheid, vertrouwen en samenwerking. Het stichtingsbestuur vindt dat er ten behoeve van Willem II over de kampen heen gekeken moet worden. Het lijkt erop dat het stichtingsbestuur daarmee toch aanstuurt op een lijmpoging, bijvoorbeeld via mediation, zoals aanvankelijk ook de bedoeling was.

De grote vraag is hoe de Raad van Commissarissen, die in algemeen directeur Berry van Gool niet de man ziet om Willem II in de nabije toekomst verder te voeren, met de ontstane situatie omgaat. Het stichtingsbestuur is volgens de RvC ver buiten zijn bevoegdheden getreden door zich met een personeelsaangelegenheid te bemoeien en het voorgenomen ontslag van de algemeen directeur ter discussie te stellen. In de aanloop naar de speciale bijeenkomst van de Clubraad verklaarde de RvC weinig heil meer te zien in bemiddelingspogingen.

Verstoorde verhoudingen

Verder is het de vraag in hoeverre algemeen directeur Berry van Gool nog kan functioneren nu zo duidelijk is geworden dat de toezichthouders van Willem II geen vertrouwen in hem hebben. Van Gool verklaarde eerder op te zullen stappen als bepaalde leden van de RvC in het zadel zouden blijven. Gezien de verstoorde verhoudingen komt ook voor hem een lijmpoging te laat.

Bovendien staat de Clubraad niet unaniem achter het door het stichtingsbestuur gevoerde beleid. Aan het einde van de vergadering sprak een meerderheid het vertrouwen in het stichtingsbestuur uit. Een aantal leden van de Clubraad acht zich nog steeds te onvoldoende geïnformeerd om zich achter het stichtingsbestuur te kunnen scharen. Om het stichtingsbestuur weg te stemmen was een meerderheid van tweederde nodig.