Stevige knokpartij ontsiert zege Ajax op Liverpool in Youth League, arbiter houdt het bij gele kaarten

Tegenval­ler voor Liverpool: spelmaker Thiago mist duel met Ajax

Ajax hoeft morgen in de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool geen rekening te houden met Thiago Alcantara. De Spaanse spelmaker heeft last van een zware oorontsteking, die hem ook afgelopen weekend al aan de kant hield tegen Nottingham Forest (1-0 verlies), en is niet op tijd fit.

25 oktober