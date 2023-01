Steven Gerrard in beeld als nieuwe bondscoach Polen, Van Nistelrooij tevreden over gedrag begeerde Madueke

Ajax op bezoek bij Twente in achtste finales KNVB-be­ker, thuisduel voor PSV en Feyenoord

Ajax en FC Twente stonden zaterdagavond tegenover elkaar in de eredivisie (0-0), maar ook in de TOTO KNVB Beker komen beide clubs elkaar tegen. De Amsterdammers gaan in de achtste finales op bezoek in Enschede, zo wees de loting vanavond uit. Bekerhouder PSV (tegen FC Emmen) en Feyenoord (tegen NEC) kregen een thuiswedstrijd.

