Steven Bergwijn geniet van allereerste hattrick: ‘Het plezier is terug’

Ajax gaf FC Groningen vanmiddag een pak slaag ( 6-1 ). Drie van de zes Amsterdamse goals kwamen op naam van Steven Bergwijn, die na afloop vertelde het erg naar zijn zin te hebben in zijn geboortestad. Ook trainer Alfred Schreuder en Kenneth Taylor konden niet anders dan positief zijn over het optreden van hun ploeg.

Of hij er al vaker drie had gemaakt in het betaald voetbal. ,,Nee, dit is de eerste hattrick. Ik heb er lang op moeten wachten, maar eind goed al goed", aldus Bergwijn voor de camera van ESPN, waar hij vertelde het naar zijn zin te hebben bij Ajax. ,,Het plezier is terug, dat is het belangrijkste. Dat komt door het Nederlands elftal en hoe ik hier ben opgevangen.”

Nog geen vijf minuten had Bergwijn in een snikhete Johan Cruijff Arena nodig om het net te vinden. ,,Dat was een fantastische voorzet van Devyne (Rensch, red.).” Zijn tweede van de middag volgde ook nog voor rust, ditmaal met het hoofd op aangeven van Antony, de andere smaakmaker aan Amsterdamse kant. ,,Ik dacht: gewoon niet kijken en zo hard mogelijk koppen. Ik stond zo dicht bij de goal en was blij dat hij erin ging", aldus Bergwijn, die het bij de 4-1 helemaal alleen deed. ,,Dat is een kenmerk van mij. Naar binnen toe en knallen.”

Over zijn oude werkgever Tottenham Hotspur liet Bergwijn zich geen negatieve uitspraken ontlokken. ,,Ik heb respect voor de club. Het was een leerzame periode, maar nu moeten we door en ben ik blij om speler van Ajax te zijn.”

Schreuder zag ‘herkenbaar spel’

Net als Bergwijn, had ook trainer Alfred Schreuder genoten van het spel van Ajax. ,,Ik ben in grote lijnen supertevreden. Het plezier dat de jongens uitstraalden, de vele schoten op doel en dat je zo vaak scoort. We hebben de jongens goed in stelling gebracht. Het was herkenbaar spel en dat is wat we hier graag zien", aldus Schreuder. Wie er naast Bergwijn nog meer uit waren gesprongen voor de coach? ,,Antony speelde sterk en Brian Brobbey was een goed aanspeelpunt in de spits. Ik ben blij met hoe hij dat heeft ingevuld. Brian wordt echt gezocht en dan krijgen anderen meer ruimte.”

Volledig scherm Alfred Schreuder geeft Devyne Rensch aanwijzingen. © ANP

Taylor: ‘Enige wat ik kan doen, is mezelf laten zien’

Taylor verwierf aan het einde van het afgelopen seizoen een basisplaats onder Erik ten Hag en ook de nieuwe trainer Alfred Schreuder stelt hem op, terwijl spelers als Davy Klaassen en Steven Berghuis op de bank moesten beginnen tegen FC Groningen. ,,We hebben een hele goede selectie. De trainer maakt nu de keuze om mij erin te zetten, maar dat kan volgende week zomaar weer anders zijn. Het enige wat ik kan doen, is mezelf laten zien.”



Tegen FC Groningen liet Taylor zich nadrukkelijk zien, bijvoorbeeld toen hij voor de 5-1 tekende. Hoe hij zelf op zijn optreden terugkeek? ,,Ik vind dat ik vandaag meer had moeten scoren, minimaal twee goals. Ik was af en toe slordig, maar heb uiteindelijk gelukkig wel kunnen scoren. Ik doe net alsof ik in de verre hoek schiet en dan weet je dat de keeper zijn benen opent”, aldus de middenvelder, die tweebenig is en het zijn tegenstanders daardoor extra moeilijk maakt. ,,Ik schiet liever met links, maar dribbel wel liever met rechts.”

Volledig scherm Kenneth Taylor viert de 5-1. © Pro Shots / Toon Dompeling