Steven Berghuis: We hebben onze huid duur verkocht

,,Het is teleurstellend dat je hem toch nog tegen krijgt'', zei de aanvaller van de Rotterdamse club tegen Veronica. ,,We hebben onze huid duur verkocht en hebben beter verdedigd. Zo'n goal is dan wel zonde en frustrerend. Je geeft alles, maar het mag niet zo zijn.''



Volgens Berghuis was het verschil in kwaliteit wel te merken. ,,Je merkt dat alles sneller gaat. Maar zij maken het af en wij niet. Maar het vertrouwen is er. We werken hard en we gaan er zeker uitkomen.''



Door de nederlaag heeft Feyenoord geen zicht meer op de Europa League. ,,Helaas hebben we in het begin domme fouten gemaakt. Maar het is een mooie campagne geweest.''