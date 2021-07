Steven Berghuis over ophef na transfer: ‘Twee dingen gingen echt te ver’

Sinds de transfer van Berghuis naar Ajax deze maand is er een stortvloed aan kritiek op de voetballer. ,,Daar had ik ook wel rekening mee gehouden, als je zo’n stap maakt”, reageert de 29-jarige Oranje-international nuchter bij de NOS. ,,Ik ben natuurlijk niet dom. Dat is niet erg, dat is de emotie. Er zijn natuurlijk wel twee dingen geweest die te ver zijn gegaan voor mijn gevoel.”



Zo was er veel afkeer over het spandoek met de namen van Polletje (de eerder dit jaar geliquideerde Ajax-hooligan), de vermoorde Peter R. de Vries en Berghuis. Achter de namen van Polletje en De Vries staan vinkjes, het vakje achter de naam van Berghuis is veelzeggend nog leeg. Ook was er een gigantische, antisemitische graffiti-schildering in Rotterdam-Crooswijk, die inmiddels is verwijderd. Op een muur aan het Schuttersveld was de ex-Feyenoorder spottend afgebeeld als Jood met de tekst: ‘Joden lopen altijd weg’.