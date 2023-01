Steven Berghuis haalt uit na beladen Klassieker: ‘Denk even een beetje na voor je wat zegt’

Het ging de hele week over Steven Berghuis. De oud-speler van Feyenoord keerde voor het eerst als Ajacied terug in een volle Kuip. Naar eigen zeggen verging het Berghuis prima in de vijandige Kuip. Hij deelde vooral een sneer uit naar de media die de boel 'aanzwengelden’.

,,De media hebben het lekker aangewakkerd", begint Berghuis. ,,Gelukkig heb ik heel verstandige mensen aan het woord gehoord, zoals onze trainer en de trainer van Feyenoord. Maar ik heb ook heel domme mensen aan het woord gehoord. Dan bedoel ik een René van der Gijp, dan begin ik met de domste eigenlijk, de dingen die hij zegt in de uitzending. Het AD, waar heel verstandige mensen werken, ook mensen met een gezin... Dat zij het verstandig vinden om een foto van mij, schreeuwend, op de cover te doen. Zal dat helpen denk je, helemaal in Rotterdam? Dus deze week heeft veel impact gehad op mij en mijn familie.”

Reactie AD-hoofdredacteur Rennie Rijpma ,,Ik hoop dat Berghuis ook heeft gelezen wat er op en achter die cover stond, zegt Rennie Rijpma, hoofdredacteur van het AD. ,,Als redactie van het AD hebben we de stemming tegen Steven Berghuis juist gedeëscaleerd. Dat laat de bewuste cover zien, als je niet alleen naar de foto kijkt, maar ook de tekst leest. Zoals Berghuis zelf ook aangaf, begrijpen wij fluitconcerten tegen een speler die kiest voor een aartsrivaal en daar ligt ook de grens van het toelaatbare.’’

Er waren veel maatregelen getroffen om Berghuis en zijn ploeggenoten op een zo veilig mogelijke manier naar de Kuip te laten reizen. Ajax arriveerde in een onherkenbare bus bij de Kuip en in het stadion waren er netten opgehangen om te voorkomen dat er voorwerpen het veld op werd gegooid. Berghuis vond dat de supporters zich ondanks alle bedreigingen en berichten goed gedroegen. ,,Als je vandaag ziet in het stadion: prima. Fluiten, oké. Een paar spreekkoren, oké. Maar mensen worden zo opgehitst door de media. Dat heeft veel impact op mij en mijn familie.”

Beladen Klassieker

Over zijn ontvangst door de Feyenoord-supporters: ,,Het was prima. Ze zijn ook teleurgesteld dat ik hier weg ben gegaan en die keuze heb gemaakt, dat mag ook. Die rivaliteit is prima. Heel veel mensen keken uit naar deze wedstrijd door mijn stap die ik heb gezet. Prachtig affiche, dat hoort erbij. Maar er komen zoveel domme mensen aan het woord en dan gaat het maar door, door, door. Niet alleen ik heb zoveel dingen doorgestuurd gekregen, maar ook mijn ouders en mijn enige oma die nog leeft. Die stuurt mij vanochtend dat ze bezorgd is, dat soort dingen. Dat wordt door social media gecreëerd. Waarom moet je die bewoording gebruiken? Denk een beetje na.”



Van der Gijp opperde in Veronica Inside om Berghuis thuis te laten, om zo van het tumult rondom de speler af te zijn. ,,Natuurlijk moet ik mee, anders is het de omgekeerde wereld", aldus Berghuis, die het eenmaal op het veld mee vond vallen. ,,Als je op het veld staat, geniet je. Ik vond het mooi. Een mooie wedstrijd en mooie rivaliteit. Een beetje vijandig naar mij, helemaal geen probleem, maar sommige dingen gaan wel echt ver. Aangezwengeld door mensen, verkeerde mensen, die op verkeerde posities aan het woord komen. Dat is jammer.”