Steven Berghuis en Davy Pröpper terug in Oranje-selectie

Pröpper is doorgaans een vaste waarde, maar de middenvelder van Brighton & Hove Albion ontbrak in november tijdens de laatste interlands van het Nederlands elftal vanwege een blessure. Berghuis werd een tijdje gepasseerd door Koeman, die nu 25 spelers heeft geselecteerd.



Het Nederlands elftal begint de weg die moet leiden naar het EK 2020 komende donderdag in De Kuip tegen Wit-Rusland. Drie dagen later speelt de ploeg van Koeman in de Johan Cruijff ArenA tegen Duitsland. Beide wedstrijden beginnen om 20.45 uur. De andere tegenstanders in groep C van de EK-kwalificatie zijn Estland en Noord-Ierland.



In juni staat voor Oranje de finaleronde van de Nations League op het programma. De nationale ploeg neemt het in de halve finale op tegen Engeland. Oranje eindigde in de A-divisie van de nieuwe landencompetitie als eerste in de groep, boven de wereldkampioenen van 2014 (Duitsland) en 2018 (Frankrijk).



Koeman had dertig spelers opgenomen in zijn voorselectie. Daryl Janmaat, Terence Kongolo, Kenneth Vermeer, Ruud Vormer en Wout Weghorst zijn afgevallen. Doelman Vermeer was de meest verrassende naam in de voorlopige groep. De keeper van Feyenoord speelde bijna vier jaar geleden zijn laatste interland.