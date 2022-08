‘Sterke leider’ Giovanni van Bronckhorst bejubeld door Schotse media: ‘Op elke manier een geweldige avond voor hem’

Terwijl ze in Eindhoven vanochtend met een kater wakker werden, genoot Schotland nog na van een enerverend voetbalavondje waarop Rangers het cadeautje van de PSV-defensie uitpakte en zich plaatste voor de Champions League ( 0-1 ). Volgens Schotse media had de thuisploeg dat aan zichzelf te wijten, maar tegelijkertijd was er veel lof voor trainer Giovanni van Bronckhorst.

De BBC zag wat iedereen zag. PSV miste kans op kans en kreeg in de 60ste minuut de deksel op de neus na geblunder in de defensie. ‘Antonio Colak - of Goalak zoals we hem op basis van zijn schitterende start bij Rangers misschien beter kunnen noemen - deed wat een bataljon aan PSV’ers op steeds lachwekkendere wijze naliet om te doen, terwijl een avond vol drama zich ontvouwde in Eindhoven. Met zijn doelpunt na een uur vuurde Colak zijn team niet alleen naar het beloofde land vol glorie en rijkdom, hij leidde de thuisploeg ook naar een zelf veroorzaakt vagevuur. Een mega-money goal, één van de meest glorieuze intikkers uit de Rangers-historie.’

Volgens de BBC toonde Giovanni van Bronckhorst al voor de return ‘sterk leiderschap’. In de eerste plaats door de Kroatische spits en uiteindelijke matchwinner naar Rangers te halen, maar vooral door Alfredo Morelos (gestokte contractonderhandelingen) thuis te laten. ‘Daarmee zette hij een standaard waarover niet te onderhandelen valt. Dit was op elke mogelijke manier een geweldige avond voor de manager.’

Ook The Scotsman roemt de Nederlandse trainer. ‘Van Bronckhorst is bezig zichzelf te bewijzen als een man die niet bang is voor de grootste uitdagers op het continent.’ Daarbij hielp het geschutter achterin bij PSV voorafgaand aan de goal ook wel. ‘Fouten tellen alleen als ze uitgebuit worden en na de rampzalige heavy touch van André Ramalho nadat hij de bal van doelman Walter Benítez had ontvangen, zat Malik Tillman hem als een terriër op de hielen. Zichzelf bewust van de immense kans, had hij de kalmte om de bal breed te leggen op een ongedekte Antonio Colak die de bal zo in het lege doel kon schuiven.’

‘Twee kansen die vlak voor rust verprutst werden door PSV - Luuk de Jong schoot de bal recht op de keeper en de inzet van Cody Gakpo voor een gapend doel die over ging - kwamen de thuisploeg duur te staan.’

The Guardian constateert dat PSV na rust veel minder gevaarlijk was en dat had volgens de krant een goede reden. ‘Na het bereiken van de Europa League-finale afgelopen seizoen, droop de gewiekstheid er vanaf tegenover een onervaren, onstuimige tegenstander, die veel van zijn dreiging verloor toen een geblesseerde Luuk de Jong gewisseld moest worden.’

‘Tegelijkertijd toonde Rangers expertise en balans in het uitzingen van de tijd. Gestaag en vastberaden, werd de reis terug naar de Europese elite die de club langs plaatsen als Annan en Peterhead bracht in de derde Schotse divisie, tot een vreugdevol einde gebracht.’ Zo was de cirkel voor de club uit Glasgow rond en zitten niet de Eindhovenaren, maar de Schotten later vandaag in de koker bij de Champions League-loting.

