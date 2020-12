Stengs kan zich voorlopig op andere positie richten bij AZ

Calvin Stengs mag zich bij AZ de komende tijd op de ‘tienpositie’ richten. Dat zei de nieuwe AZ-trainer Pascal Jansen in het persmoment voor de wedstrijd tegen Willem II van aanstaande zondag. Op die positie mist AZ de komende weken in elk geval Dani de Wit vanwege een blessure en Stengs vulde die positie volgens Jansen in de laatste wedstrijd tegen FC Twente goed in. ,,In die wedstrijd was Calvin een paar keer gevaarlijk met steekballen op Myron Boadu”, aldus Jansen.

Stengs kreeg de laatste tijd wat kritiek te verduren op zijn rendement. In zeventien gespeelde wedstrijden dit seizoen was hij slechts goed voor twee doelpunten en een assist. ,,Calvin is mij goed bevallen tegen Twente en in het verleden heeft hij natuurlijk ook op die positie gespeeld. Hij is een speler die veel aan de bal moet komen. Op die positie kan hij zijn creativiteit de vrije loop laten. Zijn vizier moet vooruit gericht zijn.”

AZ kampt nog steeds met veel afwezigen voor het duel tegen Willem II maar Jansen kon ook Ron Vlaar voor het eerst sinds lange tijd weer eens op het trainingsveld begroeten. Vlaar kwam dit seizoen alleen nog maar in de kwalificatiewedstrijden voor de Champions League in actie voor AZ. Daarna kreeg hij last van zijn knie. ,,Ron heeft een volledige training mee kunnen doen en daar zijn we allemaal heel blij mee”, aldus Jansen. ,,Hij zal nog wel even nodig hebben. Eerdaags hopen we ook Jordy Clasie weer te begroeten op het trainingsveld.”

Vrije dagen

Jansen heeft zijn eerste volledige trainingsweek achter de rug als AZ-trainer omdat AZ was vrijgeloot in het bekertoernooi. ,,Dat heb ik aangegrepen om enkele internationals die veel gespeeld hebben, een paar vrije dagen te geven. Met het drukke programma dat we nog hebben zijn de spelers tijdens de winterstop maar zes dagen vrij. We spelen op 27 december ook nog tegen FC Utrecht.”

Sluit AZ de drie wedstrijden voor de winterstop winnend af dan staat het aan het begin van 2021 zomaar weer op de vierde plaats. ,,Dat zou na alles wat er is gebeurd hier een fijne plek zijn”, zegt Jansen. ,,En dan moeten we een supermaand beleven in januari.”