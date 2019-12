Stegeman ziedend na blamage: ‘We schoten ze voor rust nog net niet in eigen doel’

,,Ik ben enorm teleurgesteld”, foeterde Stegeman, die PEC drie dagen geleden nog een prima wedstrijd zag afwerken in Venlo. ,,Het contrast kan niet groter. Kennelijk denken wij dat als we een keer aardig voetballen en winnen dat we meteen de koning zijn. Dit is wel heel bijzonder. De eerste helft was zo slecht. Voetbal begint met competitief zijn, duelleren, elkaar te helpen. Daar heb ik niks van gezien. We schoten de bal nog net niet in eigen doel.” Na een korte stilte: ,,Dat deden we na rust", doelend op de ongelukkige eigen goal van Lachman.

,,In de kleedkamer heb ik in de rust gezegd dat ik dit PEC-onwaardig vond. Dit is niet wat ik nastreef. Alles begint met elkaar onvoorwaardelijk helpen. Dat zag je bij hen wel terug en bij ons niet. Er gaan supporters mee. Die nemen de moeite om op een doordeweekse dag helemaal naar het zuiden te reizen en hun team aan te moedigen. Het minimale wat je dan moet doen is met elkaar knokken en vechten, ook voor hen. Dan kun je alsnog verliezen, maar het mag niet zo zijn dat je met elkaar niet tot het uiterste gaat.”

Volledig scherm PEC-doelman Michael Zetterer. © BSR Agency

‘Dit neem ik mezelf kwalijk’

Dat terwijl de coach had besloten om tegen Fortuna Sittard in dezelfde formatie te beginnen en zo het signaal af te geven het bekertoernooi zeer serieus te nemen. ,,Ja, maar toch neem ik mezelf dit kwalijk. Kennelijk had ik voor andere spelers moeten kiezen of de ploeg op een andere manier moeten voorbereiden. Ik dacht juist dat we goed voorbereid waren.”