Stegeman teleurgesteld: ‘Dacht dat we het lek boven hadden’

John Stegeman had zich heel wat anders voorgesteld van zijn terugkeer bij Heracles. ,,Dit is voor mij en het team wel even een tikkie’’, sprak de trainer van PEC Zwolle na de 4-0 nederlaag tegen zijn oude club.

Stegeman had zich flink opgewonden over de manier waarop PEC in de eerste helft op een 1-0 achterstand kwam. Die goal was volgens de trainer te wijten aan slechte communicatie tussen doelman Mous en zijn centrale verdedigers. ,,We hebben heel erg makkelijk doelpunten weggegeven. De eerste goal was een lachertje. We doen onszelf de das om. Dit was totaal onnodig. We hebben van onszelf verloren en niet van een goed Heracles.’’

Voetballend deed PEC het zeker voor rust niet zo slecht. ,,De eerste helft was best aardig’’, aldus Stegeman. ,,En na rust kregen we een grote kans op de 1-0. Heracles was heel efficiënt. In de eindfase vind ik dat we het opgeven. De 3-0 en 4-0 krijgen we om de oren omdat we niet meer samenwerken.’’