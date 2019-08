Stegeman staat te trappelen na pikante overstap naar Zwolle

Door Johan Inan



Darryl Lachman rolt tijdens de afsluitende training brullend over het veld als hij met kompaan Etiënne Reijnen een afwerkspel wint en zijn teamgenoten tot een tiental pushups heeft veroordeeld. Stegeman giert het uit, uitgerekend om de enige PEC-speler die hij te kennen gaf dat hij weg mag. Wie niet beter zou weten, zou denken dat hij drie maanden geleden niet voor aartsvijand Go Ahead Eagles actief was en als hoofdtrainer al jaren verbonden is aan Zwolle. Dat is uiteindelijk ook de bedoeling van zijn aanstelling. Voorzitter Adriaan Visser hamerde op continuïteit nadat PEC Jaap Stam, de opvolger van de in december ontslagen John van ’t Schip, na een paar maanden alweer moest afstaan aan Feyenoord.



Stegeman kwam vervolgens op de door PEC geselecteerde criteria als koploper uit de datamolen. Vanwege de gevoeligheid schakelde het zoekcomité door naar goede nummer twee Maurice Steijn. Toen diens eisen te gortig bleken, trok PEC de gewenste trainer alsnog uit het hol van de leeuw. Dat Stegeman een jaar eerder bij zijn presentatie in de Adelaarshorst verkondigde een roodgeel hart te hebben, was voor hem geen reden om de aartsvijand af te wijzen. ,,Iedereen mag daar wat van vinden. Daar vind ik ook niks van. Voor een supporter is het alleen anders. Ik ben trainer en ik wil omhoog, het maximale uit mijn carrière halen. Zoals elke speler”, verklaarde hij na de eerste training bij PEC.