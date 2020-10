Stegeman onverbiddelijk over Lam: ‘Met tere zieltjes heb ik geen klap te maken’

Trainer John Stegeman van PEC Zwolle heeft geen medelijden met Thomas Lam, de Finse verdediger die twee keer blunderde in de verloren uitwedstrijd tegen FC Twente (5-1). Stegeman haalde Lam al in de 37e minuut naar de kant.

,,Met die tere zieltjes heb ik helemaal geen klap te maken. We spelen betaald voetbal en wij geven hier vanavond alleen maar cadeautjes weg", zei Stegeman op boze toon bij FOX Sports. Lam, bij afwezigheid van de geblesseerde Bram van Polen de aanvoerder van PEC Zwolle, was schuldig aan de doelpunten van Queensy Menig en Danilo. Kort nadat Wout Brama de derde treffer van Twente had gemaakt, besloot Stegeman om in te grijpen en zijn aanvoerder te wisselen.

,,Dit heb ik nog nooit meegemaakt", zei de trainer. ,,Een verklaring? Ik heb geen idee. Ik kan niet in iemands hoofd kijken, waarom iemand dit soort fouten maakt. Hij doet het echt niet expres lijkt me, anders hebben we echt een serieus probleem. Je kan één keer zo'n fout maken, maar niet twee keer. Kom op, we zijn bezig met betaald voetbal. Dit is niet PEC Zwolle 6 tegen FC Twente 6, waar je ongestraft fouten mag maken.

Fins international

Dat Lam aanvoerder was, maakte Stegeman niets uit. ,,Van een speler die Fins international is, verwacht je niet dat hij zulke fouten maakt. Ik ben verantwoordelijk voor de opstelling, dus dan moet ik blijkbaar gewoon andere spelers opstellen die zulke fouten niet maken. Het moeilijke is wel dat ik zoiets op voorhand niet weet. Laat ik het zo zeggen: bij het maken van de opstelling had ik niet verwacht dat Thomas Lam die persoon zou zijn."

Volledig scherm Thomas Lam voor de wedstrijd FC Twente - PEC Zwolle. © BSR Agency