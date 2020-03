Statistiekenbureau rekent voor: Ajax met gemak kampioen

Het is nog maar de vraag of en hoe de voetbalcompetities in Europa worden afgemaakt. Statistiekenbureau Gracenote maakte op basis van hun database met ongekend veel gegevens al wel een prognose voor de eindstanden in Europa. Hun voorspelling: Ajax wordt met zes punten verschil kampioen.

Door Daniël Dwarswaard



Het is de vraag die veel voetbalfans in deze barre coronatijd toch ook bezighoudt: wordt onze eredivisie nog afgewerkt of wordt de huidige koploper Ajax op een gegeven moment tot kampioen gekroond? Of een ander scenario: gaat het eredivisieseizoen 2019/2020 helemaal niet officieel in de boeken? Het besluit van de UEFA om het EK van komende zomer te verplaatsen naar 2021 geeft in ieder geval wat lucht op de kalender.

Nu ook het voetbal in Europa door de coronacrisis op zijn gat ligt, kijkt statistiekenbureau Gracenote in de glazen bol. Het bedrijf heeft een karrenvracht aan statistische gegevens van alle clubs in Europa. Resultaten uit verleden tegen bepaalde tegenstanders bijvoorbeeld. Al die data is in een rekenmachine gegooid en op basis van de zogenoemde Euro Club Index heeft het bedrijf voorspeld hoe de Europese competities eindigen.

Volledig scherm Als het aan Gracenote ligt mogen de Ajax-spelers die jaar opnieuw het kampioenschap vieren. © ANP

In de eredivisie staan Ajax (beter doelsaldo) en AZ voorlopig op 1 en 2 met 56 punten uit 25 wedstrijden. Toch voorspelt Gracenote dat de Amsterdammers uiteindelijk kampioen zullen worden. De kans is 84 procent dat de schaal weer naar Erik ten Hag en zijn ploeg gaat, rekenen de modellen voor. Sterker nog, de voorspelling is dat het gat met AZ zes punten wordt. Feyenoord volgt op tien punten. De kans dat AZ alsnog kampioen wordt, schat het bureau in op ruim veertien procent. Op Feyenoord hoef je geen geld te zetten als het aan Gracenote ligt: die kans is twee procent.

Qua degradanten is het volgens Gracenote vrij overzichtelijk. RKC Waalwijk en ADO Den Haag degraderen rechtstreeks en Fortuna Sittard moet zich via de play-offs in de eredivisie zien te handhaven. Precies zoals het er nu ook voorstaat in de eredivisie. PEC Zwolle is een opvallende stijger in de voorspelling. De club van trainer John Stegeman eindigt volgens Gracenote nog op een dertiende plek. De Zwollenaren staan nu vijftiende.

Buitenland

Uiteraard is de voorspelling dat Liverpool kampioen van Engeland wordt. Er is geen enkel rekenmodel te bedenken dat stelt dat het niet gebeurt: Gracenote gaat er voor honderd procent vanuit dat Liverpool na dertig jaar weer mag vieren.

In de Bundesliga is het nog tamelijk spannend, maar Bayern München wordt ‘gewoon’ kampioen en breidt de huidige voorsprong van vier punten nog uit naar zeven punten. Het is overigens RB Leipzig dat tweede wordt en niet Borussia Dortmund, valt in de voorspelling te lezen. In Spanje staan FC Barcelona momenteel slecht twee punten voor op eeuwige rivaal Real Madrid. Maar Gracenote rekent voor dat de kans op een titel van Barca maar liefst 75 procent is. Het mag geen verrassing zijn dat volgens de rekenmodellen Juventus opnieuw kampioen van Italië wordt.