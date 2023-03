Statistieken bevestigen: Feyenoord kan landstitel amper meer ontgaan, Ajax wacht strijd met PSV en AZ

De ontknoping van de eredivisie nadert en Feyenoord lijkt de titel na de zege in de Klassieker niet meer te kunnen mislopen. De Rotterdammers staan fier bovenaan en volgens de statistieken is de kans nihil dat de huidige koploper het kampioenschap nog uit handen geeft.

Feyenoord staat na 26 wedstrijden op 61 punten. Ajax verzamelde in evenveel wedstrijden 55 punten, terwijl PSV en AZ momenteel op 53 punten staan. Met nog acht wedstrijden te gaan, wacht dus een behoorlijke opgave voor de drie uitdagers van Feyenoord.

Feyenoord kan titel nauwelijks meer ontgaan

Die uitdaging is volgens databedrijf Opta zó groot, dat Feyenoord inmiddels 94,2 procent kans heeft op de landstitel van 2022/2023. Ajax heeft na het verlies in eigen huis tegen Feyenoord nog maar 4,4 procent kans om met de titel aan de haal te gaan. De kans dat PSV of AZ de competitie bovenaan afsluit, is zeer klein met respectievelijk 1,0 en 0,3 procent.

De Euro Club Index van Gracenote, dat zich net als Opta baseert op jarenlange statistieken, verwacht dat Feyenoord op 81 punten eindigt. Ajax blijft steken op 73 punten, vóór PSV (70 punten) en AZ (69 punten).

De strijd om de koppositie lijkt dus beslist, zo denken ook de lezers van deze website. Meer dan 27.000 bezoekers stemden op de poll of Feyenoord de titelstrijd heeft beslist. 85 procent van de lezers verwacht dat het gat met de 2-3 zege in de Johan Cruijff Arena nu definitief geslagen is.

Wie er als tweede eindigt, is nog wel een vraagteken. Ajax heeft gezien de huidige tussenstand de beste uitgangspositie en ook Opta geeft de ploeg van John Heitinga de grootste kans om als tweede te eindigen. Ajax heeft 60,5 procent kans op de tweede plek in eredivisie, tegenover 22,7 procent voor PSV en 10,8 procent voor AZ.

Ajax, PSV en AZ spelen in de slotfase van dit seizoen allemaal nog een keer tegen elkaar en dus zullen die wedstrijden van cruciaal belang zijn in de strijd om de tweede plaats.

Gaf een club ooit zo’n grote voorsprong uit handen?

Het gebeurde in de historie van de eredivisie eenmaal dat een ploeg met een achterstand van ten minste zes punten op de koploper ná speelronde 26 alsnog de titel veroverde: Ajax in 2010/2011 onder Frank de Boer. Zij stonden na speelronde 28 nog derde, met zes punten achterstand op PSV. De Eindhovenaren implodeerden destijds en eindigden uiteindelijk als derde. Zij pakten in de laatste zes speelronden slechts acht punten, waar Ajax de maximale achttien punten verzamelde.

Het gebeurde nooit eerder dat een club na precies 26 speelronden in de eredivisie met een achterstand van zes punten (of meer) alsnog de titel pakte. Ajax stond in het seizoen 2010/2011 na 26 speelronden vijf punten achter op PSV, al was die achterstand na 28 (!) speelronden dus zes punten. Een nóg puikere prestatie dan dat de Amsterdammers nu zouden leveren als ze Feyenoord nog inhalen dit jaar.

Op dit moment heeft Feyenoord in de resterende acht wedstrijden het winnen van de titel in eigen hand, zelfs als er nog een keer gelijk wordt gespeeld en er nog eens een wedstrijd verloren gaat. Als Ajax niet ál zijn acht wedstrijden wint, dan mogen Arne Slot en zijn manschappen zelfs twee keer tegen een nederlaag aanlopen.

Wie gaat er degraderen?

Cambuur is momenteel hekkensluiter in de eredivisie met 16 punten. De club uit Leeuwarden staat 5 punten achter FC Emmen, dat de zestiende plek (goed voor nacompetitie) bezet. De kans dat Cambuur rechtstreeks degradeert, is groot met 84,4 procent. Voor FC Groningen, vanaf volgend jaar met Dick Lukkien aan het roer, is die kans 75,2 procent.

