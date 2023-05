Statement FC Utrecht en RKC: spelers houden uit protest tegen KNVB én ‘bekergooiers’ benen stil in slotminuut

KNVB: ‘Burgemeester Utrecht heeft onze regels ‘overruled’’

,,Onze regels zijn helder: dit had definitief gestaakt moeten worden, ondanks dat er nog maar twee minuten te spelen waren”, aldus de bond. ,,Maar de burgemeester kan dit overrulen met voor haar moverende redenen en dat heeft zij gedaan.”



Scheidsrechter Ingmar Oostrom deed niet meer dan het naleven van de protocollen. ,,Het is best wel helder. Ik krijg instructies. Voor mij is maar een kleine rol weggelegd”, aldus Oostrom bij ESPN. ,,Volgens het protocol wordt een wedstrijd gestaakt, maar er spelen ook andere belangen, zoals de openbare orde. Na de eerste keer overleggen we al wat we gaan doen als het weer misgaat. Toen dat gebeurde, heeft de veiligheidscoördinator contact gelegd met de burgemeester. Zij neemt de beslissing.”