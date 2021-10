Statement Amnesty bij Nederland-Gibraltar: ‘FIFA en Qatar, laat arbeiders niet in hun hempie staan’

Normaal gesproken zijn spandoeken die niets te maken hebben met een wedstrijd en politieke of commerciële boodschappen bevatten niet toegestaan in de voetbalstadions. De KNVB laat het spandoek van Amnesty echter hangen.

,,Mensenrechten zien wij niet per se als politiek, daarom hebben we dit spandoek toegestaan”, zegt een woordvoerder van de bond. ,,Wij zitten op dezelfde lijn als Amnesty: de situatie van arbeidsmigranten in Qatar moet (duurzaam) veranderen en de aandacht voor het WK willen we hiervoor inzetten voor, tijdens en na het toernooi.”

Amnesty vindt dat de KNVB nog nadrukkelijker de FIFA en Qatar moet oproepen om de werkomstandigheden van de arbeiders in het land te verbeteren. ,,Bij de KNVB doen ze best wel hun best, er gebeuren goede dingen. Maar wij vinden het nog te weinig, ze mogen nog best een stapje harder lopen”, zegt een woordvoerder. ,,De KNVB is vooral van de stille diplomatie. Dat kan soms ook goed werken. Maar we vinden dat ze net als onder meer Noorwegen, Zweden, Finland en Denemarken moeten durven om de FIFA openlijk aan te spreken.”