Startsein voor moordende concurrentiestrijd bij Feyenoord: ‘Er is bij ons iets veranderd’

Voetbalpod­cast | ‘FC Utrecht wordt de eerste Champions League wedstrijd voor Feyenoord’

Een speelronde met maar één topclub die in actie kwam: Feyenoord. De Rotterdammers wonnen in de eigen Kuip met 6-1 van Almere City, maar betekenen de ruime cijfers ook dat het lek boven is? En in de AD Voetbalpodcast bespreken Etienne Verhoeff en Maarten Wijffels de keepers van Oranje, de zoektocht van vorm bij internationals, koploper Sparta en meer.