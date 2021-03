Start kwalificatie sneeuwt compleet onder bij verhitte discussie over Qatar

Door Maarten Wijffels



Cenk Tosun is de naam van de spits van Turkije. In zijn laatste zes interlands was hij goed voor vijf goals en twee assists. Een gevaarlijke jongen. Normaal had Frank de Boer wel een vraag over hem gekregen bij zijn persconferentie voor het duel van vanavond in Istanboel. Maar gisteren niet.



Nu ging het over de Indonesische werkster die De Boer ooit had. Dat was toen hij in het slot van zijn carrière nog even in Qatar voetbalde. De vrouw werd uitgebuit door een sponsor van de club waarvoor De Boer uitkwam. ,,Het was één van de misstanden die ik daar heb gezien’’, sprak hij gisteren in Zeist.