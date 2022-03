Start Cyriel Dessers tegen Partizan in de basis? ‘Hij heeft een goede invalbeurt gehad’

Feyenoord is er niet in geslaagd om in de Kuip te winnen van FC Groningen. De Rotterdammers stonden lange tijd met 0-1 achter, maar wisten dankzij Cyril Dessers toch nog langszij te komen. ,,Het gelijkspel voelt wel als een verlies", zegt Justin Bijlow na afloop van de wedstrijd.

De doelman moest één tegendoelpunt incasseren; Michael de Leeuw schoot in de 23ste minuut al glijdend de bal tegen de touwen. ,,De bal kwam net een beetje uit de richting, een beetje voor me, waardoor ik moest glijden", omschrijft De Leeuw zijn goal. ,,Maar ik kon hem net naar boven sturen. Heerlijk.”



Voor FC Groningen voelde het ene puntje als een overwinning. Bij Feyenoord balen ze: PSV kan zondag bij winst op Heracles Almelo verder uitlopen en AZ juist dichterbij komen. ,,Er had meer ingezeten dan een gelijkspel", zegt Bijlow. ,,We moeten de kansen afmaken en dat doen we niet. In de eerste helft kwam FC Groningen goed onder onze druk vandaan en maken ze de 0-1. In de tweede helft hielden ze vooral tegen. Hoe dat kan? De tweede helft hadden we het iets anders neergezet en konden we meer aan aanvallen denken. Ik denk gezien de kansen dat we hadden moeten winnen vandaag”, sluit de doelman af.

In de tweede helft was Feyenoord veel gevaarlijker, maar bleef het slechts bij het ene kopdoelpunt van invaller Dessers. ,,Ik heb niet heel veel speciaals gedaan. Ik moet gewoon aanwezig zijn in de zestien, zeker tegen een ploeg als Groningen dat zich zo ingraaft. Twee keer kom ik er goed uit: één keer scoor ik en één keer raak ik de paal.”



Dessers moest door blessureleed lange tijd toekijken, maar mocht zaterdagavond eindelijk weer meer minuten maken. In tegenstelling tot zijn collega-spits Bryan Linssen wist hij wel het net te vinden. ,,Ik heb heel hard aan mijn herstel gewerkt. Vandaag mag ik erin komen en scoor ik, dat is heel fijn. Wie donderdag de spits is? Geen idee, we zullen wel zien.”

,,Cyriel heeft een goede invalbeurt gehad", vindt trainer Arne Slot. ,,Hij komt van een blessure terug en was vandaag nog niet in staat om negentig minuten te spelen, maar is wel weer goed ingevallen. Een goede prestatie tijdens een wedstrijd of training helpt wel om een basisplaats te krijgen, al is een wedstrijd natuurlijk wel belangrijker dan een training.”



Dessers viel in de tweede helft in, juist op het moment dat het beter begon te lopen bij Feyenoord. ,,In de tweede helft gingen we kansen creëren, dat was een betere fase voor het team dan de eerste helft. Een spits profiteert ook van het team, niet alleen van wat hij zelf doet.”



Of Dessers mag starten donderdagavond tegen Partizan in de Conference League wil Slot nog niet zeggen. ,,Maar fysiek zou hij wel kunnen beginnen.”

Bij Groningen koesteren ze het punt

,,Als je in de Kuip een resultaat kunt pakken, verdien je wel een felicitatie", zegt De Leeuw. Maar bij FC Groningen was er na afloop niet alleen maar blijdschap. Het tegendoelpunt viel net op het moment dat ze door een blessure van Bjorn Meijer met een man minder stonden. ,,Precies de kant van Meijer stond werd de voorzet gegeven", legt De Leeuw uit. ,,Heel zuur, anders had je misschien de 0-1 over de streep kunnen trekken. Maar al met al is 1-1 heel verdiend, al had 0-1 wel lekker geweest.”