Standbeeld Johan Cruijff onthuld: ‘Mijn vader zou super trots zijn’

,,Wat een mooi moment om hier te staan. Ik sta hier namens ambassadeur van de Johan Cruijff Foundation en de familie", sprak Frank Rijkaard, alvorens hij het standbeeld onthulde. ,,Door dit standbeeld wordt het nog duidelijker: dít is de Johan Cruijff Arena. Voor Johan, de man die een heel grote bijdrage heeft geleverd aan de club en het Nederlandse voetbal", aldus Rijkaard, alvorens hij het standbeeld van Cruijff onthulde.



Jordi Cruijff, de zoon van Johan, was zelf niet aanwezig, maar had wel een videoboodschap voor de fans die zich hebben ingezet voor het standbeeld. ,,Een heel grote eer. Met name omdat het uit het hart van de supporters komt. Ik denk dat mijn vader super trots op jullie als supporters zou zijn. Hij heeft altijd van jullie gehouden. Een standbeeld is voor altijd. Geweldig, emotioneel en een heel grote eer. Als je erlangs loopt, zie je Johan Cruijff staan.”



Cruijff overleed op 24 maart 2016. Supporters van Ajax vonden dat er een permanent eerbetoon moest komen en richtten daarom de werkgroep ‘Deze man verdient een standbeeld’ op. De fans verzamelden binnen drie maanden het gewenste bedrag van 75.000 euro bij elkaar. De Friese beeldhouwer Hans Jouta, supporter van Ajax en vaak aanwezig in de ArenA, kreeg de eer om het beeld van de legendarische nummer 14 te maken. Hij maakte eerder het standbeeld van Bobby Haarms, dat al sinds 2011 bij de hoofdingang van de Johan Cruijff Arena staat.