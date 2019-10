Stam vond Feyenoord op veel vlakken een ‘bijeengeraapt zooitje’

Toen Jaap Stam net was aangesteld als nieuwe trainer van Feyenoord schoven Stanley Brard en Dirk Kuyt bij hem aan om te vertellen over de grote talenten uit hun jeugdopleiding waar Stam over kon beschikken. De trainer vroeg zich na één training af of ze wel de juiste lichting toppers naar hem hadden gestuurd.



Stam had in de jeugd van Ajax echte toptalenten gezien, dat etiket wenste hij niet op de jonkies van Feyenoord te plakken. Stam wilde in Rotterdam zijn eigen koers varen, maar voelde al snel aan dat hij in de Kuip overal strijd moest voeren. Strijd die hij onmogelijk kon winnen. Met de jeugdopleiding, met de spelers die fysiek in zijn ogen nauwelijks iets gewend waren, met assistenten die tot het meubilair lijken te behoren.