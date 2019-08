Stam: ‘Ik hoop nog steeds op versterkingen’

PEC Zwolle en Willem II openen het nieuwe seizoen

8:45 Met een duel tussen PEC Zwolle en Willem II gaat het seizoen 2019/2020 in de eredivisie vanavond om 20.00 uur van start. De competitie begint vroeg omdat een aantal clubs al midden in de zomer in actie komt of is gekomen in de voorronden van de Europese toernooien.