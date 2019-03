Stam en Van Bronckhorst samen op het veld als spelers van Oranje

Wat daarop volgde had niemand kunnen voorstellen. Nederland, topfavoriet voor de titel, ging in de Amsterdam Arena onderuit tegen Italië. Vrijwel alles zat tegen die avond. Nederland miste maar liefst vijf penalty’s, twee in de reguliere speeltijd en drie tijdens de penaltyreeks. Jaap Stam was een van de drie mannen die miste tijdens de strafschoppenserie. Hij nam de tweede penalty voor zijn rekening, maar zag deze op de lat over het doel gaan.



Een jaar later deelden Stam en Van Bronckhorst nog een deceptie: ze liepen onder leiding van Louis van Gaal het WK van 2002 mis. Het EK van 2004 was de laatste keer dat ze samen op het veld stonden namens het Nederlands Elftal. Daar strandde Oranje uiteindelijk in de halve finale door te verliezen van Portugal (2-1).