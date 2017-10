Staking Achilles na één dag alweer voorbij

WK-escapes: Henry's Hand, de lotende schooljongen en het verborgen mesje

15:52 Het Nederlands elftal heeft komende weken een wondertje nodig om de kans op deelname aan het WK 2018 in leven te houden. Er is hoop, want de mondiale kwalificatiegeschiedenis leert dat er wel gekkere ontsnappingsverhalen zijn geweest. Van lootjes trekken, via late ontknopingen en bizarre incidenten, naar vuil spel en zelfs een oorlog: een greep uit de meest opmerkelijke Houdini-acts die tot WK-kwalificatie leidden.