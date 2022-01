Stadswandelingen voor voetbalfans: langs pizzeria Paolo waar spelers op voorspraak Fritz Korbach niet per se gezond lunchen

Wie Heerenveen zegt, zegt Riemer van der Velde, Foppe de Haan en natuurlijk….Abe Lenstra. Geboren ook in Heerenveen in 1920 en 47-voudig international. Wie op zoek wil naar de roots van Lenstra in Heerenveen moet naar Badweg nummer 77, op zeven minuten lopen naar het piepkleine centrum van Heerenveen. Op zich is er op de Badweg geen enkele verwijzing te vinden van de beste Friese voetballer allertijden maar het is leuk te bedenken dat hij in de steeg naast het huis voor het eerst tegen een bal aantrapte.

Sportpark Noord

Noordelijker van het centrum bevond zich vroeger Sportpark Noord, het stadion waar de club voor het laatst promoveerde en waar in 1985 nog een interland van Oranje werd gespeeld met Frank Rijkaard, Marco van Basten en Ruud Gullit. Van het stadion is niks meer over (er staat nu een ziekenhuis) maar het gebouwtje waar terreinknecht Jan Bos en zijn vrouw Aaltje supportersattributen verkochten is er wel nog op de hoek van de J.H. Kruisstraat en de Eikenstraat.

Volledig scherm Ontdek de Eredivisie: SC Heerenveen. © ANP

Centrum

Wie begin jaren negentig naar pizzeria Paolo ging op de Oude Koemarkt in het centrum vond daar zo’n beetje elke middag de gehele selectie van Heerenveen. Die lunchten daar elke dag (niet per se gezond) op voorspraak van trainer Fritz Korbach.

De pizzeria wordt nog steeds bezocht door spelers van het huidige Heerenveen en is inmiddels flink gemoderniseerd. In de jaren negentig deed het ook meerdere malen dienst als juichplek. De op het dak van de pizzeria staande spelersgroep werd dan toegezongen. Café De Blauwe Kater aan de overkant (tien meter lopen) was ook populair en achter de pizzeria werd op het Geerts Willigenplein het grootste succes uit de clubhistorie gevierd, de kwalificatie voor de Champions League. Dat is dan weer schuin tegenover het gemeentehuis van Heerenveen waar Abe Lenstra jarenlang als ambtenaar werkte.

En in het Abe Lenstra-stadion ten oosten van het centrum merk je pas echt dat je in Friesland bent. Het stadion is modern en groot maar toch intiem en de pompeblêden zijn niet te missen en het clubmuseum is fraai.

Zie Eredivisie.nl voor meer informatie over de stadswandelingen.

