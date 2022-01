Stadswandelingen voor voetbalfans: in café Amstelhoek zat Willem van Hanegem ooit achter de gokkast

VideoDe stadions zijn leeg maar voetbalfans kunnen hun hart ophalen door een stadswandeling te maken in hun favoriete voetbalstad. Op die manier kunnen fans, de historie, bijzondere locaties, anekdotes en de voetbalcultuur van Nederland ontdekken. In Alkmaar werd er deze eeuw al best wat gevierd op voetbalgebied. Daarvoor zijn er genoeg plekken in het stadscentrum die met AZ te maken hebben.

In de binnenstad van Alkmaar zijn er diverse kroegen waar het voor en tijdens wedstrijden van AZ goed toeven is. Er is café Amstelhoek waar oud-trainer en speler Willem van Hanegem ooit achter de gokkast zat en clublegende Hugo Hovenkamp aan de bar.

Iets verderop is de Gunnery’s Irish Pub al net zo AZ-minded. Loop via de Kaasmarkt op het Waagplein nog even langs het Gulden Vlies in de Koorstraat. Dit is historische grond want hier werd AZ in 1967 opgericht terwijl het feest van de eerste landstitel in 1981 er ook werd gevierd.

Snackbar Danny

Op fietsafstand van het centrum aan de Kennemerstraatweg ligt nog altijd snackbar Danny en daar kan nog steeds een ‘broodje AZ’ worden besteld. Ook gelief bij ex-spelers als Barry van Galen en Henk Timmer die vaak in de spelersbus terug van een uitwedstrijd al belden of de frituur aangezet kon worden.



In hun tijd lag de knusse Alkmaarderhout er om de hoek. Daar staat nu een woonwijk. Voor de fijnproever: op de paardenrenbaan daarnaast waar ook amateurclub Jong Holland voetbalt, rolde ooit voor het eerst een bal in het betaalde voetbal.

Nieuw dak

Het huidige AZ-stadion uit 2006 aan de rand van de stad is er op vooruitgegaan met het nieuwe dak waardoor de wind geen vrij spel meer heeft en dat geen reden kan zijn om het niet te bezoeken.



AZ-museum Waarland in Waarland op ruim twintig minuten van Alkmaar (het AZ-gebied beslaat ook Zaanstreek en een flink gebied boven Alkmaar) is een bezoekje waard. Maak wel een afspraak van tevoren.

Zie Eredivisie.nl voor meer informatie over de stadswandelingen.

Volledig scherm Ontdek de Eredivisie: AZ. © ANP, DPG Media